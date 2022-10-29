Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldi.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor.
Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.
Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Erdoğan burada anı defterini imzaladı.
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