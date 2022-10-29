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Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devlet erkanı Anıtkabir'e büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:08
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Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geldi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor.

Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Erdoğan burada anı defterini imzaladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Abbas
29.10.2022 12:23
Vay be, Bu Devlet Erkan’ı bu eziyeti her sene çekmek zorundamıyız diye düşünüyordur, çekmeyin arkadaş gitmezsiniz olur biter  
 
Dün söven bugün övüyor. Bugün beğenen ertesi gün kötülüyor.
29.10.2022 11:48
'namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz'  
 
Yurtsever Devrimci
29.10.2022 11:42
Onların kutladığı cumhuriyet değil, kurdukları saltanatı kutluyorlar ama unutmasınlar GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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