Millet yine Ata'sına koştu. Anıtkabir'e rekor ziyaret

Anıtkabir'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da dahil olduğu ekim ayında 592 bin 352 kişi ziyaret ettiği belirtildi.

Anıtkabir'in ziyaretçi sayılarında yılın rekoru kırıldı. Anıtkabir'in 2022 yılının ilk 10 aylık ziyaretçi sayısı 3 milyona yaklaştığı açıklandı.

Ekim ayı sonuna kadar Anıtkabir'i 2 milyon 980 bin 882 kişi ziyaret etti. 10 aylık ziyaretçi sayısı, 2021 yılının toplam ziyaretçi sayısını da geçti.

Anıtkabir'i 2021'de 2 milyon 146 bin 892 kişi ziyaret etmişti. 2020'de ise pandemi yasakları nedeniyle Anıtkabir'e yerli ve yabancı toplam 1 milyon 72 bin 779 kişi gelmişti.