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Millet yine Ata'sına koştu. Anıtkabir'e rekor ziyaret

2022’nin ilk 10 ayında Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyarete 2 milyon 980 bin 882 vatandaşın gittiği açıklandı. Sadece Ekim ayında ziyaretçi sayısının yarım milyona ulaştığı belirtildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:37
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Anıtkabir'e Ekim ayında rekor ziyaret gerçekleştirildi

Millet yine Ata'sına koştu. Anıtkabir'e rekor ziyaret
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Anıtkabir'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da dahil olduğu ekim ayında 592 bin 352 kişi ziyaret ettiği belirtildi.

Anıtkabir'in ziyaretçi sayılarında yılın rekoru kırıldı. Anıtkabir'in 2022 yılının ilk 10 aylık ziyaretçi sayısı 3 milyona yaklaştığı açıklandı.

Ekim ayı sonuna kadar Anıtkabir'i 2 milyon 980 bin 882 kişi ziyaret etti. 10 aylık ziyaretçi sayısı, 2021 yılının toplam ziyaretçi sayısını da geçti.

Anıtkabir'i 2021'de 2 milyon 146 bin 892 kişi ziyaret etmişti. 2020'de ise pandemi yasakları nedeniyle Anıtkabir'e yerli ve yabancı toplam 1 milyon 72 bin 779 kişi gelmişti.

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Yurttas
9.11.2022 10:13
Mastar ! cubbelinin elini ayağını öpmek, yatirlara caput bağlamak,dualar etmek dinimizin neresinde?  
 
Yobaz oğlu yobaz
9.11.2022 10:02
Bizler ölüden medet beklemiyoruz, ona saygımızı ve sevgimizi belirtiyoruz! Asıl sizler bir başka faniyi Rabbin yerine koyup şirk yapmayın!  
 
Atatürk ölümsüzdür!
9.11.2022 09:54
Ata'mız sonsuza kadar bizim yüreğimizdedir, unutulmayacaktır! Ateşi bol olsun, fesli meczuplara ve onun gibilere duyurulur!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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