Devlet okulunda istenen ‘kayıt parası’ 120 bin lirayı buldu

Devlet okullarında velilerden ‘bağış’ adı altında alınan kayıt parasının özel okul ücretleriyle yarıştığı ortaya çıktı. Yasaya aykırı kayıt parasının Ataşehir’de 120 bin liraya kadar çıktığı öğrenilirken Bostancı’da ise bu ücret 50-60 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Devlet okulunda istenen ‘kayıt parası’ 120 bin lirayı buldu

Özel okulların fahiş kayıt fiyatlarının ardından devlet okullarından da “bağış” adı altında belli miktarlarda ücretler isteniyor. Devlet okulları arasındaki nitelik farkı nedeniyle bazı veliler çocuklarını adrese dayalı yapılan kayıtlar yerine kendi seçtiği okula yazdırmak istiyor. Bu okullar ise velilerden kayıt ücreti adı altında 100 bin TL’ye varan ücretler talep ediyor. Okul idarecileri ise istenen bu bağışın devletin ödeneklerindeki yetersizlik nedeniyle temizlik personeli, güvenlik, kırtasiye malzemelerinin temini için kullanıldığını belirtiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Eylül Aksoy’un haberine göre, Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçen yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Okullarımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok ama isteyen velimiz, bağış yapabilir. Tüm vatandaşlarımız çocukları ek ücret ödemeden okullara kayıt yapabilecekler” demişti. Eğitimcilere göre ise bağış adı altında toplanan ücretler, devletten yeterli eğitim ödeneği alınamaması nedeniyle isteniyor.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Söz konusu duruma ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, bu sorunun her yıl gündeme geldiğini ancak önüne geçilmesi için bir adım atılmadığını ifade ederek “İstenilen kayıt ücretlerinin okulların konumu ve niteliği itibarıyla değişiyor. Bostancı bölgesi için 50-60 bin liralar telaffuz ediliyor. Ataşehir’de ise okul kayıtlarının 100-120 bin liralara kadar çıktığı söyleniyor. Durumu meşrulaştırmak için ‘bağış’ diyorlar ama biz biliyoruz ki bu paralar okula kayıt için. Bu durum anayasaya aykırı” diye konuştu.

‘YETERLİ ÖDENEK AYRILMIYOR’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin uyguladığı politikanın çok tutarlı olmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu iş çığrından çıkmış durumda. Topluma okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmasının yasak olduğunu söylüyorlar ama bir yandan da okullara yeteri kadar bütçe verilmediği için okullara kendi imkânları doğrultusunda bütçe oluşturması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla okullar da kayıt dönemlerinde bu bütçeyi velilerden alıyor. Buradaki en büyük sorun okullara yeterli ödenek ayrılmaması. Okullar kendi bütçelerini denkleştiremeyince de velilerden aldıkları kayıt ücretleriyle açığı kapatmayı düşünüyorlar.”

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