Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor

YENİÇAĞ- TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının bedelini yine Türk Milleti ödüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli “ekonomistim” diye açıklamalar yaparken faiz düşürme politikası ve liberal ekonomi politikalarının sonucu Türkiye içinden çıkılmaz bir ekonomik duruma girdi.

Vatandaşın beli ek vergiler ve zamlarla bükülürken merkez bankasının kasası eksi rezerve indi. Dış borçta cumhuriyet rekoru kırıldı.

MERKEZ REZERVLERİ EKSİ 48,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ!

2023’ün ilk 7 ayında merkez bankası brüt rezervleri yüzde 14,24 azalışla 18,3 milyar dolara gerilerken döviz rezervi yüzde 15,76 azalışla 13,1 milyar dolara, altın rezervi ise yüzde 11,49 gerileme ile 5,3 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta ise net rezerv 9,8 milyar dolardan 13,2 milyar dolara yükseldi. Swap harici net rezerv ise eksi 50,3 milyar dolardan eksi 48,1 milyar dolara geriledi.

DIŞ BORÇ REKORU KIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku 459 milyar dolara çıkarak rekor kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Stokun milli gelire oranı yüzde 50,7 oldu.

BAHÇELİ’NİN SEYYANEN ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memura zam pazarlıkları kapsamında seyyanen de zam talebinde bulundu. Bahçeli’nin Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklama yapılmadı. Görüşmeye ilişkin, Cem Küçük'ün sabah programına bağlanan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, "MHP Lideri Bahçeli yüzde 25’lik zammın yeterli olmadığını söyledi. Memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılması gerektiğini söyledi. Erdoğan bütçe gereklerini ortaya koyarak ekonomide sorunlar açacağını söyledi. Hazinenin bu yükün altından kalkamayacağını söylediği aktarıldı." açıklamasını yaptı.

MHP OYLAMADA ÇEKİMSER KALDI

Bu görüşme sonrası memura yüzde 25 zam yapılması TBMM’de yapılan oylama sonrası kabul edilirken MHP oylamada çekimser kaldı.

ERDOĞAN MAAŞINA YÜZDE 39 ZAM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla meclise sunulan 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ek bütçe, 11 Temmuz’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’na 640 milyon 236 bin lira ek bütçe verilecek. Ayrıca ek bütçe ile Erdoğan’ın maaşına yüzde 39 zam yapıldı. Böylece Erdoğan’ın maaşı 40 bin TL zam ile 140 bin TL’ye yükseldi.

ERDOĞAN’IN MAAŞ ZAMMINI SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Erdoğan’ın maaşına yapılan zammı “Şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı, milletvekili maaşının altında. Bakan yardımcılarının maaşının da altında. Bir süredir artış yapılmasına izin vermedi. Buradaki artışı yapmazsak neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacak” sözleriyle savundu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 34 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan 3 toplantı sonrası asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığı açıklandı. Zamla beraber yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

PASAPORT ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM

Resmi Gazete’de geçtiğimiz günlerde yayımlanan karara göre, pasaport harçlarına yüzde 50 zam yapılırken yeni fiyatlar şöyle belirlendi. 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 1034,55 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1512,45 lira, 2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469,15 lira, 3 yıl süreliler için 3 bin 507,75 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 4 bin 943,25 lira

KDV’YE BİLE ZAM YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 Temmuz itibarıyla yüzde 18’lik KDV, yüzde 20, yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak uygulanmaya başlandı.