Devletin iki numarasını taşıyan uçak kayboldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Devletin iki numarasını taşıyan uçak kayboldu

Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi, Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima ve beraberindeki 9 kişiyi taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilirken, "Uçakla temas kurma çabaları şu ana kadar başarısız oldu" denildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaybolan uçağı arama çalışmaları, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, devlet televizyonu MBC’de yaptığı konuşmada, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca süreceğini belirtti.

Chakwera, uçağın kötü hava koşulları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade etti. Ayrıca, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifleri aldıklarını kaydetti.

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