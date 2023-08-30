Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı

Şırnak'ta devrilen hafif ticari araca, hayvan yüklü kamyonetin arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı

B.İ. idaresindeki 01 AAV 964 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu Maden kömür ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, yardım için aracın yanına gittiği sırada arkadan gelen B.Ö. idaresindeki 56 AAL 232 plakalı hayvan yüklü kamyonet, devrilen araca çarptı.

Kamyonetin geldiğini gören vatandaşlar çevreye kaçıştı.

kaza-ic.jpg

Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi Karikatür
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir? Keşfet
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir? Keşfet
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir?
Fırtına ortalığı yıktı geçti. Yolcu gemisi ve petrol tankeri çarpıştı Dünya
Fırtına ortalığı yıktı geçti. Yolcu gemisi ve petrol tankeri çarpıştı
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı