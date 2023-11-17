Devrilen ısıtıcıdan çıkan yangın evi küle çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bina alev alev yandı. Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında ağabey ve kardeşi canını zor kurtardı.

KAYNAK: İHA
Devrilen ısıtıcıdan çıkan yangın evi küle çevirdi

Yangın saat 22.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Ahmet Sokak’ta Ayhan Örnek (60) ve kardeşi Ömer Örnek'e ait evde, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu meydana geldi.

Yangın kısa sırada büyürken, kardeşler zorlukla dışarıya çıktılar.

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Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada alevler iki katı da sardı. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ağabey ve kardeşi evsiz kaldı.

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Yangında başından yaralanan Ayhan Örnek, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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