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Devrilen tırın tavan camından çıktı, dakikalarca gözyaşlarına boğuldu

Karabük’te cam madeni yüklü tır devrildi. Sürücü devrilen tırın kupasındaki tavan camından dışarı çıkarak dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:33
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Devrilen tırın tavan camından çıktı, dakikalarca gözyaşlarına boğuldu

Devrilen tırın tavan camından çıktı, dakikalarca gözyaşlarına boğuldu
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İHA'nın haberine göre; Kaza, Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda medyana geldi. Eflani ilçesinden yüklediği cam madeni Ankara'ya taşıyan Mustafa Sönmez (30) idaresindeki 06 FH 8212 plakalı tır, yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Sürücüsünün manevrası ile kavşaktan dönüş yapan cam madeni yüklü tır yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


EKİPLER TARAFINDAN AYAKKABILARI BULUNDU
Kaza sonrası yan yatan tırın tavan camından dışarıya çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yolun kenarına oturarak yakınlarına kaza yaptığı bilgisini veren sürücü dakikalarca gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada sürücünün ayağında ayakkabılarının olmadığını fark eden itfaiye ekipleri ise yan yatan Tır'ın sürücü kapısının kenarındaki ayakkabıları bularak sürücüye teslim etti.


 

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