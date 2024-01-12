Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’

Kaynak: Haber Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" dedi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK’nın hain saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu 8 askerimiz ise yaralandı.

MSB’den gelen acı haberin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda terör örgütü sempatizanlarının paylaşımlarına itibar edilmemesine yönelik uyarılarda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şunları söyledi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

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