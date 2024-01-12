Hain terör saldırısı sonucu 9 askerimiz şehit oldu. Siyasilerden şehitlerimiz için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde bulunan bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, çatışmalar sırasında 4 askerimizin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Gelen Kahredici haber üzerine siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin.



Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.



Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.



Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.



Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:



"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.



Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

"Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ:

Türk Milleti’nin başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yapılan stratejik ve operasyonel hataların giderilmesi için hızla yeni kararlar alınması ve uygulanması gerekiyor. Askeri hastanelerin hızla açılması gerekiyor.

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan alçak teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

Teröre Lanet Olsun Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.

İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ:

Pençe-Kilit harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN:

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’nde çıkan çatışmada, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 5 askerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.



Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.



Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir."

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR:



"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.



Aziz milletimizin başı sağ olsun."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilyorum.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:



"Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim.