Lisans düzeyinde öğretim görmek isteyen iki yıllık bölüm mezunları DGS sınavına girdi işler puan hesaplama ve tercihlere kaldı. Peki, DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2023 DGS puan hesaplama yöntemi.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları hesaplanırken, yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Kullandığınız DGS puan hesaplama sistemi, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünün katsayılarına göre ayarlanmıştır. Sınavdan alabileceğiniz en yüksek puanlar her puan türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca aldığınız puanlar her sene standart sapmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Doğru ve yanlışlarınızı girdikten sonra hem net sayılarınızı hem puan türlerine göre kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz.

DGS ÖBP PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS Önlisans Başarı Puanı hesaplama hakkında pek çok soru gelmekte. Ön lisans yani 2 yıllık boyunca sınavlara girerek aldığınız akademik not ortalamasını 0.8 ile çarparak ön lisans başarı puanını elde ediyoruz. En düşük not olan 50'nin ÖBP değeri 40, En yüksek not olan 100'ün ÖBP değeri 80 olarak alınır. 50'nin altında kalan notlar da 50 olarak değerlendirmeye alınır. Eğer 4'lü puan sistemine ait bir ortalamanız var ise onun için not ortalamanızı 20 ile çarpmanız gerekiyor. Örnek olarak 3.20 bir ortalamaya sahip öğrencinin ÖBP puanı 20 ile çarpılınca 64 olmaktadır. DGS okul puanı da böyle hesaplanmaktadır. DGS diploma notu kaç puan getirir diye soruyorsanız 24 ile 48 puan arası getirmektedir. DGS puan hesaplama sistemine bu şekilde eklenmektedir.

DGS DİPLOMA PUANI 4'LÜK NEDİR?

Bazı üniversiteler elde ettiğiniz vize final puanlarını 4 lük sistem üzerinden ifade etmektedir. Üniversite mezuniyetiniz neticesinde diploma notunuz 4 lük sisteme göre ise aşağıdaki ilgili alana girebilirsiniz Sistem otomatik 100 lük sisteme çevirecektir

100 lük sisteme çevrilirken (4lük puan)*25=(100lük puan) şeklinde bir formül kullanılmaktadır Mesela diploma notu 3 olan bir adayın 100lük sistemde notu 75tir

DGS DİPLOMA PUANI 100'LÜK NEDİR?

Bazı üniversiteler ise elde ettiğiniz vize final puanlarını 100 lük sistem üzerinden ifade etmektedir. Üniversite mezuniyetiniz neticesinde diploma notunuz 100 lük sisteme göre ise aşağıdaki ilgili alana girebilirsiniz Sistem otomatik 4 lük sisteme çevirecektir

4 lük sisteme çevrilirken (100lük puan)/4=(4lük puan) şeklinde bir formül kullanılmaktadır Mesela diploma notu 75 olan bir adayın 4lük sistemde notu 3 tür.