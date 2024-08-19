DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir güncelleme yaptı. Daha önce 14 Ağustos olarak duyurulan sonuç açıklama tarihinin ertelendiği ve adayların merakla beklediği sonuçların 2 Eylül'de ilan edileceği bildirildi. ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama portalı olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar, bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

Ayrıca, sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak olan tercih işlemleri için de ÖSYM tarafından bir takvim belirlenecek ve adaylar bu süreçte 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan yönergeler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Tercih dönemi boyunca yayımlanacak olan tabloların da adaylara rehberlik edeceği vurgulandı.