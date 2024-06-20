DHKP-C’li teröriste Almanya’da 3 yıl hapis

Kaynak: AA
DHKP-C’li teröriste Almanya’da 3 yıl hapis

Almanya'nın Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından yargılanan bir DHKP-C üyesi teröristin üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Mahkeme kararında 44 yaşındaki sanığın Mannheim'da örgütün sözde bölge sorumlusu olarak aktif olduğu belirtildi.

Örgüt için propaganda yaparak yeni üyeler kazandıran ve terör örgütüyle ilişkili bir müzik grubunun konser biletlerini satarak finansal destek sağlayan, ayrıca hapisteki DHKP-C üyelerine para gönderen sanık, "yabancı terör örgütü üyesi olmak" suçundan üç yıl hapse mahkum edildi.

Yaklaşık dokuz ay süren ve kırk sekiz duruşma gerçekleştirilen davanın sonucunda, sanık ve Stuttgart Savcılığı'nın kararı temyiz etme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

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