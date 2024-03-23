DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira

Kaynak: AA
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü, bu yılki hedefi 92 milyar 547 milyon lira satış hasılatı elde etmeyi hedefliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ, 2024-2028 yılları arası Stratejik Planı belli oldu.

Sivil havacılığın iki temel ayağını oluşturan hava seyrüsefer hizmetleri ile havalimanı işletme faaliyetleri Türkiye'de DHMİ Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

DHMİ'nin faaliyetlerini daha emniyetli, yerli ve milli pek çok teknolojik ürünün geliştirilmesine imza atılıyor.

Kendi yatırım ve işletme giderlerini, hizmet ve faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirlerle karşılayan DHMİ'nin gelirleri hava seyrüsefer, terminal ve işletme hizmetlerinden oluşuyor.

DHMİ, bu yıl 92 milyar 547 milyon 646 bin lira, 2025'te 111 milyar 204 milyon 246 bin lira, 2026'da 125 milyar 790 milyon 555 bin lira, 2027'de 149 milyar 367 milyon 126 bin lira ve 2028'de de 172 milyar 387 milyon 727 bin lira satış hasılatı elde etmeyi hedefliyor.

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