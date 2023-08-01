Diego Godin futbolu bıraktı

Arjantin Ligi ekibi Velez Sarsfield'da oynayan 37 yaşındaki Uruguaylı stoper Diego Godin, futbolu bıraktığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Diego Godin futbolu bıraktı

Godin, sosyal medya hesaplarından "Zamanı geldi. Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Uruguay Milli Takımı formasını en fazla (161 kez) giyen futbolcu unvanının sahibi Godin, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Inter, Villarreal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde top koşturdu.

2010'dan 2019'a kadar oynadığı Atletico Madrid'de 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Godin, La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda birer, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Süper Kupası'nda da 3 şampiyonluk elde etti.

Godin, milli formayla ise 2011 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı. (AA)

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