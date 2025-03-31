Dijital platformlarda en çok ne izlendi?

Netflix Türkiye, blutv, Prime Video gibi platformlar, izleyicisine sunduğu özel içeriklerle dikkat çekiyorlar. Hal böyle olunca, dijital platformların sunduğu bu imkânlar, televizyon izleyicini de etkiliyor. Peki, bu platformlarda geçtiğimiz hafta neler izlendi?

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Bir İhtimal Daha Var’ liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde ise, sinemalarda 175 bin seyirci tarafından izlenen ‘Gelin Takımı’ platformdaki ilk haftasında zirvede yer aldı.

blutv'de geçen hafta televizyon kategorisinde ‘Magarsus’ liderlik serisini sürdürürken film kategorisinde de ülkemizde 376 bin seyirci tarafından izlenen ‘Tarzan Efsanesi’ (The Legend of Tarzan) liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Prime Video’da geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Reacher’ liderlik serisini perçinledi. Film kategorisinde, aynı adlı dijital platform dizisinin devamı niteliğindeki ‘Dengeler’ açılışını zirvede gerçekleştirdi.

‘Aradan Çok Yıllar Geçti’ rekor kırdı

Türk Pop Müziği’nin en güçlü seslerinden Tuğçe Kandemir’in sevilen şarkısı ‘Aradan Çok Yıllar Geçti’, müzikseverlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Şarkı, yayınlandığı günden bu yana 450 bine yakın çalma listesine giriş yaparak büyük bir başarıya imza attı. Spotify’ın resmi listeleri ve kullanıcıların oluşturduğu çalma listeleriyle platformda güçlü bir yükseliş sergileyen şarkıcı, müzik dünyasındaki büyük gücünü koruyor.

Spotify for Artists’ten alınan verilerine göre, hız kesmeden yükselen ‘Aradan Çok Yıllar Geçti’, dinleyiciler tarafından en çok kaydedilen parçalar arasında yer alarak Kandemir’in müziğinin çok geniş kitlelere ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

‘Gürkan Şef ile Mangal Keyfi’ başladı

Ünlü şef Gürkan Topçu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Gürkan Şef ile Mangal Keyfi’ programı, ilk bölümüyle Beyaz TV’de izleyici karşısına çıktı.

Dün (Ramazan Bayramı’nın birinci günü) ekrana gelen programın ilk bölüm konuğu sevilen şarkıcı Tarık Mengüç oldu. Oldukça eğlenceli dakikaların yaşandığı programda ikili, hem harika yemekler yaptılar hem de izleyicilerine güzel bir vakit geçirmelerini sağladılar.

‘Gürkan Şef ile Mangal Keyfi’, her pazar saat 09:45’te Beyaz TV’de izleyicisiyle buluşacak.