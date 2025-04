Dijital platformlarda liderler değişiyor

Dijital platformlarda 31 Mart-6 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı. Peki, hangi platformda neler izlendi?

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde Ata Demirer’in yeni komedi dizisi ‘Bir İhtimal Daha Var’, liderlik serisini sürdürürken dizinin haftalardır zirveden inmemesi başarısını perçinlediği gösteriyor. Film kategorisinde ise, sinemalarda 175 bini aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Gelin Takımı’, 3 haftadır zirvedeki yerini koruyor. blutv’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘The White Lotus’, tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Geçen hafta lider olan ‘Magarsus’ ise ikinci sırada yer aldı. Film kategorisinde, ülkemizde 120 bini aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Furiosa: A Mad Max Saga’ zirvede yer aldı. Geçen haftanın lideri Onur Ünlü imzalı ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ise, bu hafta üçüncü oldu.

Prime Video’da geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Zaman Çarkı’ (The Wheel of Time) liderlik koltuğuna oturdu. Geçen hafta bu kategoride zirvede yer alan ‘Reacher’ ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Film kategorisinde ise, geçtiğimiz haftanın lideri ‘C Takımı’, zirveyi ülkemizde bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Çılgın Hırsız 4’e (Despicable Me 4) bıraktı. Film, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Goncagül Sunar’dan ‘İnan’ sürprizi

Goncagül Sunar’ın yeni şarkısı ‘İnan’, Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Goncagül Sunar’a ait şarkının düzenlemesini Korhan Koray ile Goncagül Sunar birlikte yapmış. Şarkı, defalarca umutsuzluğa kapılıp ‘Bitti’ dediği yerden yeniden başlayabilen, kendini sadece kendi çabasıyla, emeğiyle var etmeye çalışanlar için yazılmış. Aynı zamanda oyuncu da olan Goncagül Sunar’ın ‘İnan’ şarkısı, inancımızı kaybetmemek üzerine küçük sessiz bir isyan şarkısı olarak karşımıza çıkıyor.

Goncagül Sunar, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Fırça darbelerinde kadın mücadelesi

Ressam Gülsün Yılmaz’ın, kadın bedeninin ve ruhunun evrendeki dönüşümünü ele aldığı ‘Bekleyiş’ adlı kişisel resim sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Akrilik, yağlı boya ve karakalem tekniklerinin iç içe geçtiği 31 eser, sanatçının hayat yolculuğunda karşılaştığı duyguları samimi bir dille aktarıyor. Ressam, sergisinde değişen ve gelişen evrende kadınların maruz kaldığı haksızlık ve eşitsizliği, kendi bedenini ve portrelerini travmatik bir dil kullanarak yansıtıyor. Gülsün Yılmaz, eserlerinde kadın kimliği, doğa ve varoluş arasındaki bağı ele alıyor. ‘Bekleyiş’ sergisi, onun uzun yıllara dayanan araştırma ve üretim sürecinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sergi, 27 Nisan’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.