Dijitalde ‘Çakallarlar Dans 7’ sürprizi

26 Mayıs-1 Haziran haftasında dijital platformlarda haftanın en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ ikinci sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, sinemalarda 647 bin seyirci tarafından izlenen, kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın gibi isimlerin bulunduğu ‘Çakallarla Dans 7’ platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ önceki haftalarda olduğu gibi zirveyi kimseye kaptırmadı. Film kategorisindeyse, Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı ‘Ağır İşçi’ (A Working Man) liderlik serisini 4 haftaya çıkardı.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde Kore yapımı ‘Nine Puzzles’ zirvede yer aldı. Film kategorisinde, platformun orijinal filmi ‘Kalender Pide’ liderlik serisini sürdürdü.

‘Cinema Jazireh’ seyirciyle buluşuyor

Gözde Kural’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Cinema Jazireh’nin dünya prömiyeri 59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleşecek.

Dünyanın en önemli film festivalleri arasında yer alan Karlovy Vary’nin ‘Ana Yarışma Bölümü’ne bu yıl Türkiye’den seçilen tek yapım olan ‘Cinema Jazireh’, 10 Temmuz’da ilk kez seyirciyle buluşacak. Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatan sarsıcı film, kadın olmanın coğrafyadan bağımsız olarak nasıl benzer mücadeleler içerdiğini gözler önüne seriyor.

Baskının, korkunun, kimliğin ve aidiyetin yeniden tanımlandığı bir hikâyede ‘Cinema Jazireh’, bugünün en yakıcı sorunlarını evrensel bir dille sinemaya taşırken filmin başrolünü İran Sineması’nın parlayan yıldızlarından Fereshteh Hosseini üstleniyor.

‘Maziden’ bir baba-kız düeti

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Rafet El Roman, bu kez sevenlerinin karşısına bir sürprizle çıkarak kızı Su ile ‘Mazide’ şarkısına düet yaptı.

Le Namor Yapım etiketiyle yayınlanan şarkının sözleri Rafet El Roman ile Zamig Aliyev, müziği Zamig Aliyev, düzenlemesi ise Steffen Müller imzası taşıyor. Aşk acısını anlatan şarkıya Sinan Can ve Serkan Can’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Rafet El Roman, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.