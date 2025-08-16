Dijitalde ‘İllegal Hayatlar’ın zirve aşkı

Dijital platformlarda 4-10 Ağustos haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Wednesday’ ikinci sezonuyla zirveye yerleşti. Film kategorisinde ise platformun yeni orijinal yapımı ‘Oxford Aşkım’ (My Oxford Year), ikinci haftasında bir basamak çıkarak liderliğe oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Güzelleştiğim O Yaz’ (The Summer I Turned Pretty) bir basamak yükselerek yeniden liderliği ele geçirdi. Film kategorisindeyse, Mahsun Karaca’nın başrolünde olduğu, sinemalarda yaklaşık 500 bin seyirci tarafından izlenen devam filmi ‘İllegal Hayatlar: Meclis’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Aşkı Hatırla’ liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde ise, yapımı animasyon klasiği ‘Zootropolis’ (Zootopia) zirvenin sahibi oldu.

Melek Mosso’nun ilk albümden ilk şarkı

Güçlü yorumu, kalbe dokunan ses tonuyla müzik dünyasının sevilen ismi Melek Mosso, ilk albümünün çıkış şarkısı olan ‘Badem’i yayınladı.

Sözleri ve müziği Melek Mosso’ya ait şarkının düzenlemesini Gürsel Çelik yapmış. Şarkının renkli ve eğlenceli klibinin yönetmenliğini Murat Joker üstlenmiş. Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle yaz aylarının ruhunu taşıyan şarkıyı resmen şenlendirmiş.

Melek Mosso, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Boran Kuzum’dan uluslararası başarı

Boran Kuzum, Emmy ödüllü Dan Levy’nin yeni dizisi ‘Big Mistakes’le tüm dünyada izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, Netflix tarafından oyuncu kadrosu duyurulan projenin çekimleri için Amerika’ya gitti.

Türkiye’de birçok önemli dizi ve film projesinde yer alan Boran Kuzum, başarılarına bir yenisini ekledi. Kuzum, Emmy ödüllü ‘Schitt’s Creek’le dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dan Levy’nin hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünde yer aldığı yeni dizisi ‘Big Mistakes’in ana oyuncu kadrosuna dahil oldu.

New Jersey’de çekimleri başlayan yapımda oyuncu, Yusuf karakterini canlandırıyor. Organize suç dünyasına istemeden adım atan iki kardeşin hikâyesini kara komediyle harmanlayarak anlatan dizinin oyuncu kadrosunda Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Jack Innanen ve Abby Quinn de yer alıyor.