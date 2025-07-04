Dijitalde ‘Mucize Aynalar’ sürprizi

23-29 Haziran haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Squid Game’ üçüncü sezonuyla liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisindeyse, Cem Gelinoğlu imzalı komedi filmi ‘Tur Rehberi’ zirvedeki yerini korudu. Prime Video’da televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan ‘Eşref Rüya’ sezon arasında olmasına rağmen liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, Cengiz Bozkurt’un başrolü Boran Kuzum ve Şebnem Bozoklu ile paylaştığı ‘Mucize Aynalar’ iki basamak artışla liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Hande Erçel ve Barış Arduç’u ikinci kez bir araya getiren ‘Aşkı Hatırla’ bu hafta da zirvede yer aldı. Film kategorisinde ise, sinemalarda bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Moana 2’ liderlik serisini sürdürdü.

‘Sizi Büyüten Şarkılar’ albümü çıktı

Hayko Cepkin, 20 yıllık kariyerinin zirvesindeki canlı kayıtlarını tek bir albümde topladı.

Hayko Cepkin, ‘Sizi Büyüten Şarkılar’ adıyla yerini alan bu epik koleksiyon, sanatçının büyük ses getiren stadyum şovundan, efsaneleşen senfoni konserlerinden ve karantina dönemi şarkılarının ruhunu bambaşka bir dokunuş ile sunan canlı performanslarından seçilmiş en güçlü anları bir araya getiriyor.

Bu albüm, Hayko Cepkin’in sıra dışı müzikal evrenine dalıyor ve Cepkin’in canlı performanslarının yanı sıra ilk defa dinleyici ile buluşan stüdyo şarkılarının büyüleyici atmosferini deneyimlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Feshane’de sinema akşamları başlıyor

İstanbul’un en büyük kültür, sanat ve etkinlik alanı Artİstanbul Feshane’de ücretsiz sinema akşamları yarın (5 Temmuz) başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaz boyunca her cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonların, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşecek.

‘Çocuk Düşleri’nin yanı sıra her hafta bir türe odaklanan ‘Dün Gibi’, ‘Bir Tane Daha’, ‘Zamansız Klasikler’ ve ‘Yıllar Geçse de’ konseptleriyle gerçekleşecek.