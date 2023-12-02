Dikkat metrobüste ünlü var. 'Bir uçtan diğer uca İstanbul' notuyla paylaştılar

'Dilek Taşı' dizisinin Mustafa'sı Salih Bademci, şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti. Oyuncu arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüse binen Bademci, fotoğrafı sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dikkat metrobüste ünlü var. 'Bir uçtan diğer uca İstanbul' notuyla paylaştılar

Ünlüler, zaman zaman toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi metro, kimi metrobüs kullanıyor. O isimlere Salih Bademci da dahil oldu. Dilek Taşı'nın Mustafa'sı, metrobüsteki fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Ünlü oyuncu, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste çekilen fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİR UÇTAN BİR UCA İSTANBUL

"Nurhan Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü. Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.

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