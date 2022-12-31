Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada

Bursa’da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek isteyen otomobile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler şokun etkisiyle otomobilden inerek kaldırım üzerine oturdu. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



(Kaynak: İHA)