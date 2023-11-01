Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?

Türkiye’de herkes Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki kara para aklama iddialarını konuşuyor uzun süredir!

İddialar arasında çiftin mail order yöntemiyle kara para akladığı var!

Peki nedir bu sistem?

Sistem özetle, kredi kartıyla POS cihazını fiziksel olarak temasa gerek duymadan kart bilgileriyle işlem imkanı sağlayan bir sistem!

Polat’larla ilgili iddialarda bu yönde!

Peki ilgili MASAK kanunu konuyla ilgili ne diyor?

MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nin

T-001-3.44 kodlu “bankacılık işlemlerine ilişkin tipler”le ilgili maddesi aynen şöyle:

“Kredi kartı müşterilerinin sürekli olarak dikkat çekici tutarlı nakit para çekimleri yapması, kredi kartlarının altın gibi nakde tahvili kolay olan kıymetli malların alışverişinde sürekli ve/veya sıra dışı kullanılması”

Kara para aklamanın önüne geçmek için oluşturulan bu rehberi uygulamak üzerine bankalarda “Uyum Servisi” adında bağımsız statüde servisler bulunmakta!

Bu birimlerde çalışan “Uyum Görevlilerinin” başında bulunan sorumlu bulunan kişiyi ise BDDK kendisi atıyor!

Kimseye bağımlı olmayan bu servis dışında bankaların bir de anti-money laundering (AML) isimli kara para aklama kontrol sistemi bulunuyor.

Bu sistem dikkat çekici finansal hareketleri tespit ediyor, analiz ve raporlama yapıyor, gerekli durumlarda hesaplara bloke koyuyor!

Algoritmanın kriterleri arasındaki önemli işlevlerden biri de zaman aralıklarına göre değerlendirme yaparak “şirinleme yöntemini” de engellemesi!

Şirinleme yöntemi de şu; çok ufak miktarlarda sık sık işlem gerçekleştirilmesi!

Peki Dilan Polat’ın milyon dolarları bulan para trafiği nasıl bu sisteme takılmadı?

Biliyorsunuz bundan tam 2 sene önce Türkiye, “kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri” bulunduğu gerekçesiyle Gri Liste’ye alındı!

FATF, 21 Ekim 2021’deki eleştirilerinden bir tanesi şöyle:

-Kara paraya karşı Türkiye’de yapılan denetim bankalar, altın ve değerli taş tüccarları ve emlakçılar gibi yüksek riskli sektörlerde yeterli değil.

Yani Türkiye’de bazı bankalar bu işlemlere göz yumuyor!

Zaten POS tefeciliğiyle ilgili pek çok dolandırıcının yakalandığına ilişkin haber gündeme geldi!

Bakan Şimşek ise önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır."

Peki POS tefeciliğine hangi bankalar göz yumuyor?

AML sisteminin için POS’un terminal ve üye iş yeri numarasını yazıp sistemin uyarı vermemesi için hangi bankalarda işlemler yapılıyor?

Dilan Polat ve benzerlerinin bu işlemleri bankalar olmadan yapamayacağı ortada!

Bu şüpheli bankalarla ilgili işlem yapılmadan Türkiye gri listeden nasıl çıkacak?