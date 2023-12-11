Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den imalı yeni paylaşım. Sınır dışı edilmişti

Tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin 'kara kutusu' olarak anılan Özbekistan uyruklu çalışanları 'Şule' sınır dışı edilmişti.. Uçaktan yaptığı paylaşımda "Alnımın akıyla memleketime gidiyorum" diyen Şule, imalı bir paylaşım daha yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den imalı yeni paylaşım. Sınır dışı edilmişti

'Kara para' ve 'vergi kaçırma' soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyum atanan Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova patronlarının evinde kalıyordu.

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Gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Şule hemen bir paylaşım yaparak “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” demişti.

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Çalışma izni biten ve sınır dışı edilen Şule bununla da kalmadı, bir de imalı bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule son paylaşımında "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar" ifadelerini kullandı.

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