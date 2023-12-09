Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildi, Uçaktan yaptığı paylaşım tepki çekti

Dilan Polat'ın yardımcısı ve çocuklarının bakıcısı Şule, ikamet izni bittiği gerekçesiyle sınır dışı edildi. Ülkesine dönerken bir video çekerek paylaşan Şule'ye tepki yağdı

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildi, Uçaktan yaptığı paylaşım tepki çekti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürüyor.

Polatlar kadar ünlü olan birisi de yardımcıları Şule. Dilan Polat'ın yardımcısı ve çocuklarının bakıcısı Şule en az Polatlar kadar konuşulan bir isim.

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Sosyal medya kullanıcıları uzun yıllardır Polatların evinde çalışan Şule'nin 'kara kutu' olduğunu iddia etmiş ve Şule'nin sorgulanması gerektiğine yönelik paylaşımlar yapmışlardı.

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İKAMET İZNİ BİTTİ, GÖZALTINA ALINDI

Dilan Polat'ın kıyafetleriyle son günlerde görülen Şule ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Özbekistan uyruklu Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

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Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Şule Türkiye'den sınır dışı edilerek memleketi Özbekistan'a döndü. Ülkesine giderken videoçeken Şule, alnının akıyla gittiğini söyledi.

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TikTok hesabından paylaşım yapan Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Şule'nin bu paylaşımına tepki yağdı.

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