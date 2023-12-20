Dilan Polat cezaevinden mektup yazdı. Mektuptaki detay dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Dilan Polat cezaevinden mektup yazdı. Mektuptaki detay dikkat çekti
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın kardeşi Kübra Polat’a yazdığı mektup ortaya çıktı.

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Instagram hesabından Dilan Polat'ın gönderdiği mektubun bir kışını paylaştı.

Polat’ın 18 Kasım’da kaleme aldığı mektupta, "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..." ifadeleri yer alıyor.

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