Dilan Polat cezaevinden mektup yazdı. Mektuptaki detay dikkat çekti

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Instagram hesabından Dilan Polat'ın gönderdiği mektubun bir kışını paylaştı.

Polat’ın 18 Kasım’da kaleme aldığı mektupta, "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..." ifadeleri yer alıyor.