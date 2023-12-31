Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ilaç yazdırmaya gitti

Kaynak: DHA
Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ilaç yazdırmaya gitti
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne ilaç yazdırmak için götürüldü.

Geçtiğimiz ay başında eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu’yla beraber kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat hastaneye kaldırıldı.

Hapishanede psikolojisinin bozulduğu ve çevresine intihar edeceğini söylediği iddia edilen Polat’ın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polat’ın 2019’dan beri kullandığı antidepresanların bitmesi üzerine hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Polat muayenesinin ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü

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