Dilan Polat’ın kelebek hastalığı nedir? Lupus kelebek hastalığı belirtileri neler?

Hakkındaki iddialarla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat sosyal medya hesabından kelebek hastalığına yakalandığını açıkladı. Kelebek hastalığı olarak bilinen lupus hastalığı belirtileri arasında eklem ağrıları da mevcut. Peki, Dilan Polat’ın kelebek hastalığı nedir? Lupus kelebek hastalığı belirtileri neler?

Dilan Polat’ın kelebek hastalığı nedir? Lupus kelebek hastalığı belirtileri neler?

Dilan Polat sosyal medya hesabından vücudunda kelebek hastalığının başladığını söyledi. Dilan Polat’ın yayınlandığı hikaye sonrasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus hastalığına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Dilan Polat’ın kelebek hastalığı nedir? Lupus kelebek hastalığı belirtileri neler?

Dilan Polat ile tekrar gündeme gelen kelebek yani lupus hastalığı ve belirtileri merak ediliyor.

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LUPUS KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) (Systemical Lupus Erythematosus) ya da Yaygın Lupus Kızarıklığı, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE, doktorlar arasında Lupus olarak da adlandırılır), sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Lupus sözcüğü, Latincede 'kurt' anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.

LUPUS KELEBEK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın başlangıcında hastalarda yorgunluk ve eklem şişmesi gibi bir veya iki yakınma olur. Sonra SLE'nin diğer özellikleri gelişebilir. Tutulan organlara göre hastalığın şiddeti hastadan hastaya değişir.

Lupus hastalığı tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Tanı konduğunda çoğu hastada yorgunluk, ateş ve kilo kaybı gibi yakınmalar görülür.

SLE'li hastaların yaklaşık %90'ında ilk yakınma eklem iltihabı (artritis) veya eklem ağrısıdır (artralji). Lupus'a bağlı eklem iltihabı çoğunlukla eklemlerde kalıcı hasar ya da şekil bozukluğuna neden olmaz.

Deri, saç ve vücudun ıslak yüzeylerinde (mukoza) görülen bozukluklar SLE'nin ikinci en sık görülen belirtileridir. (Hastaların %85'inde). SLE'de birçok değişik tipte deri belirtileri görülebilir.

Her iki yanak ve burun köprüsünü kaplayan, burun ve dudak arası oluklarda görülmeyen, karşıdan bakınca gövdesi burun olan bir kelebekmiş gibi görünen kırmızımsı döküntü (malar döküntü) olabilir.

Ayrıca kurdeşen, sivilce, çıban benzeri yaralar, harita tarzı görünüm, cilt altı yağ dokusu iltihabı(inflamasyon'u), saç dökülmesi gibi diğer deri belirtileri de görülebilir. Bazen ağız ya da burun içinde zaman zaman acı verebilen yaralar çıkabilir.

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