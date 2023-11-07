Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!

TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!

Dilan- Engin Polat çiftinin “Enerciii” dolu, şaşalı hayatları sona erdi!

“Bazen AVM’de günde 750 bin TL harcıyorum” diyen Dilan Polat, artık cezaevinde sadece 1500 lira harcayabilecek o da aylık!

Polatgillerin aralarında Porsche ve Ferrari’nin de dahil olduğu 25 aracına el konuldu!

Yediemine götürülen araçları yolda gören vatandaşlar, “Engiinnn bana hapishane al” diyerek dalga geçti Dilan Polat’la!

Polatların ifadeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı diğer taraftan!

Dilan Polat, “Ben reklam yüzüydüm. Finans işlerine Enginn bakardı” diyerek eşini anında sattı beklenildiği üzere!

Polat’ın ayrıca ifadesinde dikkat çeken bir ayrıntı vardı gözlerden kaçan!

Polatgillerin şirketlerine polisler tarafından baskın yapılıyor!

Haber hemen Dilan’a gidiyor, Dilan da orada bulunan çalışanını arayarak durumdan haberdar olmaya çalışıyor!

Bu esnada Dilan, çalışanına Whatsapp grubundaki konuşmaların silinmesi talimatını veriyor!

Ayrıca “telefonunu polise verme” diye de ekliyor!

Polat’a bu durum sorgusunda soruluyor.

Dilan çalışanın kendi telefonu olması nedeniyle teslim etmemesini istediğini belirtirken Milliyet'in emniyet kaynaklarına dayandırdığı ifadesinde şunları kaydediyor:

“Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim”

Haberin satır arasına sıkıştırılan bu cümle olayın kırılma noktası aslında!

Müşterilerin müstehcen fotoğrafları mı?

Müşterilerin müstehcen fotoğraflarının çalışanların şahsi telefonlarında ne işi var?

Polisin görmesinden endişe duyduğunuz müşterilere ait müstehcen görüntüleri çalışanınınız “Mıstık” lakaplı Mustafa Özalp’in görmesinden neden endişe duymadınız?

Böyle operasyonlarda öncesi sonrası görüntüler müşteri izniyle alınır ancak reklam amacıyla kullanılır!

Alınıp da çalışanların şahsi telefonlarına atılmaz!

Çalışanların dahil olduğu Whatsapp gruplarına ise hiç atılmaz!

Reklam amacıyla kullanamayacağınız görüntüleri neden çektiniz?

Diyelim ki yeni işlem yaptıracaklara örnek olarak göstermek için depoladınız!

Peki neden sadece şirket telefonunda ya da bir harddiskte saklamadınız?

Akıllarda deli sorular!

Çalışanlarınıza sildirdiğiniz müstehcen görüntüler miydi?

Yoksa bizim tahmin ettiğimiz bilgiler mi?

İkisi de ayrı skandal!

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