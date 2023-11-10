Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!

Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara ilişkin yazım sonrası adeta ortalık birbirine girdi.

Polat sorgusunda aynen şunları söylemişti:

“Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim”

Yazım sonrası olay, televizyon programlarına dahi konu oldu, tartışıldı.

Haklı olarak sorduk, “Neden çekilir kardeşim müstehcen fotoğraflar, vesikalık fotoğraf değil ki dükkanına asasın” diye!

Kimi, “öncesi/sonrası için işlemi yaptıranın izniyle çekiliyor bu fotoğraflar” diyerek Dilan Polat’ı savunmaya kalktı!

Ataşehir’deki merkeze giden bir kadının bana aktardıklarını daha önce yazmıştım.

Operasyon yapılan kadınlara güzellik merkezi çalışanları operasyon öncesinde, öncesi/sonrası için fotoğraf çekileceği bilgisini veriyor!

Diyorlar ki, “Aynı operasyonu yaptıracak kadınlara göstermek için çekiyoruz”!

Ancak fotoğrafların Whatsapp gruplarına atılacağı ve çalışanların şahsi telefonlarında paylaşılacağı bilgisi verilmiyor!

Başka bir kadının aktadığına göre ise, işlem öncesi kadınlara imzalatılan formda, “fotoğrafların reklam amacıyla kullanılabileceği, sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına razı olup olmadıklarına” ilişkin bilgiler de yer alıyor!

Ayrıca işlem yaptırmaya giden bu kadına, çalışan Whatsapp grubunu da gösteriyor ve diyor ki “Gruba iki türlü fotoğraf atıyoruz, izinli ve izinsiz diye. İzinliler sosyal medyada paylaşılıyor”.

Peki soralım hemen “İZİNSİZ FOTOĞRAFLAR” neden atılıyor o gruplara?

Diğer taraftan Polat’ın güzellik merkezlerinden birinde çalışan kadınlardan birinin ifadesine göre ise, kadınların genital bölgelerine yaptırdıkları işlemlerin fotoğrafları da o gruplara atılıyor ki bunu tahmin etmek de çok zor da değil!

Söylenilene göre ise, binlerce fotoğraf arasında birkaç tane genital bölge fotoğrafı yer alıyor!

Fark eder mi kardeşim?

Bir tane dahi olsa, fark eder mi?

Dilan Polat’ın işlem yaptırmaya gelen kadınları sosyal medya hesabından paylaşıp, “bu kadınların kocaları da mı yok? Ay kusacağım” ifadeleri akıllara gelince, “öncesi sonrası fotoğraf onlar. Her merkezde çekiliyor” diye savunanlar, kadınların alay konusu yapıldığının farkında mı acaba?

Müstehcen bu görüntüler, Whatsapp grubunda çalışanların telefonlarında dolaşıyor!

Peki hukuken bakalım olaya!

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60.maddesine göre, talep yaratmaya yönelik reklam ve tanıtım yapmak yasak!

Hatta bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bir kararı da bulunuyor.

Kararda, “kişilerin “açık rızasının” bulunduğu, ancak her ne kadar ilgili kişilerin açık rızası bulunsa da sektörel düzenlemeler uyarınca özel hastanelerin talep yaratmaya yönelik tanıtım yapmalarının yasak olduğu”na dikkat çekiliyor.

Peki özel hastaneler için geçerli bu yasak, özel poliklinikler için uygulanmıyor mu?

Uygulanmıyorsa neden uygulanmıyor?

Bu yasağın uygulanmaması, kişisel verilerin kafalarına göre sosyal medyada paylaşılıp dalga konusu dahi yapılmasına zemin hazırlıyor!

Yetkililer bu konuya acilen el atmalı!