Dilan ve Engin Polat çifti lüks araçlarına satışa çıkardı. İlanı jet hızıyla kaldırdılar

Şirketlerine ait mallarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftçine ait bir cipin 8 milyon TL'ye yakın bir fiyata satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Merve Elçi
Dilan ve Engin Polat çifti lüks araçlarına satışa çıkardı. İlanı jet hızıyla kaldırdılar

Çeşitli iddialar sonrası MASAK tarafından inceleme altına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

ŞİRKETLERİNE AİT 22 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

D Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılırken savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından, Polat çiftinin 2 hafta önce 2020 model lüks ciplerini popüler bir ilan sitesi üzerinden satışa sunduğu ortaya çıkardı.

LÜKS CİPLERİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

İlanda satış yapan kişilerin Polat çifti olduğuna dair bilgi yer almıyor.

Yaklaşık 8 milyon TL'ye satışa sunulan 2020 model cipin plakasının 34 DP 0088 olduğu görülürken, bu cipin Polat çiftinin sahip olduğu araçlara ait plakalar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

İLANI KALDIRDILAR

Satış ilanının sosyal medyada yayılmasının ardından ilanın yayından kaldırıldığı görüldü.

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