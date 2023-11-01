Flaş... Flaş... Dilan Polat ve kocası kelepçelenerek gözaltına alındı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

KAYNAK: İHA
Flaş... Flaş... Dilan Polat ve kocası kelepçelenerek gözaltına alındı

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

"NE KANITLARI YOK ETMESİ"

Polat çifti sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

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