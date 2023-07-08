Dilara Aksüyek futbolcu sevgilisiyle görüntülendi

Son olarak final yapan TRT 1 dizisi 'Yürek Çıkmazı'nda 'Feride' karakteriyle kamera karşısına geçen Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da forması giyen futbolcuya kaptırdı.

Meslektaşı Onur Bay ile birlikteliği 2021'de uzun süre gündem olan oyuncu, yeni sevgilisi ile İzmir Çeşme'de deniz ve güneşin tadını doyasıyla çıkarıyor.

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre; Bir süredir birlikte olan 36 yaşındaki güzel ile Bursaspor forması giyen Cenk Şahin (29), önceki gün Aya Yorgi Koyu'nda objektiflere yansıdı.

Dilara Aksüyek ile sevgilisi Cenk Şahin plajda aşk dolu dakikalar yaşadı.

