Dilara Aksüyek gönlünü futbolcuya kaptırdı

Oyuncu Dilara Aksüyek, Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin'le yeni bir aşka yelken açtı. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikiliden ilk poz geldi.

Dilara Aksüyek gönlünü futbolcuya kaptırdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yürek Çıkmazı dizisinin başrol oyuncularından Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da oynayan Cenk Şahin'e kaptırdı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı ve şimdilerde Çeşme'de tatil yaptıkları ortaya çıktı.

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Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le 1 aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor.

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Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak poz verdi. İkili, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

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