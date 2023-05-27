Dilara ne demek? Dilara isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Dilara da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Dilara ne demek? Dilara isminin anlamı nedir?

Dilara ne demek? Dilara isminin anlamı nedir?

Dilara adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Dilara isminin anlamını araştırıyor. Peki, Dilara ne demek? Dilara isminin anlamı nedir?

DİLARA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Dilara ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Gönül alan, gönül okşayan ve gönlü dinlendiren.

- Ahu, çok güzel.

- Çok alımlı, çok çekici.

DİLARA İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Dilara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dilara adını koymak caizdir.

DİLARA İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Dilara adında sahip olan kişiler çok atak insanlardırlar. Olayların gidiş yönüne göre kara verip olayları yatıştırabilirler.

Yaşayarak öğrenmek hayat felsefeleridir. Ancak bazı zamanlarda karar verme süreleri uzar ve başarısız olabilirler.

Oldukça dürüst ve hoşgörülü insanlardır.

Seyahat etmeye bayılırlar.

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