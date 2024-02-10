EYT'li Dilber ortaya çıktı. Bu biraz da gülelim haberidir...

Kanad D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı gündem olmuştu. Reyting rekorları kıran dizide Dilber karakteri Türkiye’de çok konuşulanlar arasında girdi.

Sosyal medyada ise “EYT’li Dilber videosu” tıklanma rekoru kırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olabilmek için yaş sınırını bekliyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 1 günle 17 yıl kaybettiler.

Sosyal medyada paylaşılann bir videoda ise kadının yorgun argın dilber dansı yapması emeklileri hatırlattı. Video “EYT’li Dilber” diye paylaşıldı. Bu haber ise biraz gülelim haberi oldu.

Öte yandan Dilber karakterinin dansı ve elbisesi resmen ticarete döndü.

Fenomen olan dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına bir çok kadın yoğun ilgi gösterirken "Dilber" elbisesi ise internet sitelerinde yok satmaya başladı.

DİZİDEKİ DANS VİDEOESU: