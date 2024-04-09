Dilencinin günlük hasılatı şaşırttı: Üzerinden bin 595 lira çıktı

Kaynak: DHA
Dilencinin günlük hasılatı şaşırttı: Üzerinden bin 595 lira çıktı
Sultangazi'de, zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Toplanan onlarca dilenciye işlem yapılırken, bir dilencinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyon başlattı. Özellikle cami, bankamatik ve market önlerinde yoğunlaşan dilenciler, ekipler tarafından tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üzerlerinde bulunan paralara el konuldu ve her birine Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası kesildi. Operasyonda yakalanan dilencilerden birinin üzerinden ise bir günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

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