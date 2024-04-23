Kore'deki meyve fiyatları dudak uçuklattı

Kore'de yaşan bir Türk'ün çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Kore'deki marketlerde satılan meyve fiyatları dudak uçuklattı. Bir adet portakalın 4,500 ₩ (Güney Kore wonu) yani 106 liraya denk gelirken Bir tane elmanın 20,000 ₩'a yani 472 liraya satılması şaşırttı. İçerisinde 12-13 adet çileğin bulunduğu çilek kutusunun 25,000 ₩ 'a yani 590 liraya satılırken, 1 tane karpuzun fiyatının 50,000 ₩ (1.180 Türk lirası) olması hayrete düşürdü.

Türk lirasına çevirmeden de yerel halka pahalı gelen meyvelerin, misafirliğe giderken götürülmek üzere satın alındığını da söyleyen kadın, içerisinde 9 tane meyvenin olduğu hediyelik paketin 108.000 ₩ 'a (2.550 Türk lirası) satıldığını söyledi.