Kore'deki meyve fiyatları dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Kore'deki meyve fiyatları dudak uçuklattı
Güney Kore'de satılan meyvelerin fiyatları, görenleri şaşırttı. Fiyat fazlalığı nedeniyle meyvelerin tane hesabıyla satılması ise dikkat çekti.

Kore'de yaşan bir Türk'ün çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Kore'deki marketlerde satılan meyve fiyatları dudak uçuklattı. Bir adet portakalın 4,500 ₩ (Güney Kore wonu) yani 106 liraya denk gelirken Bir tane elmanın 20,000 ₩'a yani 472 liraya satılması şaşırttı. İçerisinde 12-13 adet çileğin bulunduğu çilek kutusunun 25,000 ₩ 'a yani 590 liraya satılırken, 1 tane karpuzun fiyatının 50,000 ₩ (1.180 Türk lirası) olması hayrete düşürdü.
Türk lirasına çevirmeden de yerel halka pahalı gelen meyvelerin, misafirliğe giderken götürülmek üzere satın alındığını da söyleyen kadın, içerisinde 9 tane meyvenin olduğu hediyelik paketin 108.000 ₩ 'a (2.550 Türk lirası) satıldığını söyledi.

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