Dillerden düşmeyen 'Karbon Sıfır' nedir ve neden bu kadar önemli

Net sıfır karbon hedefi, küresel olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması ve zaman içerisinde sıfıra indirilmesini hedeflemektedir. Bu hedefe başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok dev marka da bu hedefi kendisine 2030 yılına kadar adeta görev olarak addetti.

Çünkü sıfır karbon emisyonu hedefine 2030 yılına kadar ulaşılmazsa zaten bozulan iklim sistemi bütün dünyada hiç istenmeyen felaketlere yol açacak.

Bugüne kadar dünyanın en büyük sera gazı emisyon üreticileri olan Amerika ve Çin dahil olmak üzere 50’den fazla ülke 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefini açıkladı.

PARİS ANLAŞMASI

Paris anlaşması uyarınca anlaşmadaki ülkeler küresel ısınmayı 2 derecenin altında, 1.5 derece olarak açıkladı.

Günümüzde 1.1 derece olan küresel ısınmadan dolayı buzullar erimekte ve mevsimler birbirine girmiş durumda.

Paris Anlaşmasına Türkiye’de dahil 197 ülke imza atmış durumda.

PEKİ NELER YAPILMALI?

Küresel ısınmayı azaltıp, Paris Anlaşması gereğince 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmak için pastanın büyük payı aslında hükümetlere düşmektedir.

Vatandaşlar olarak yapılması gerekenler ise sınırlı, bunlara birkaç örnek verilmesi gerekirse başta tekil olarak araç kullanımını mümkün oldukça en aza indirgemeli, ısınma için fosil yakıtlardan ziyade daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeli. Buna basit bir örnek ise soba yerine güneş enerjisi, otomobil yerine toplu taşımayı tercih etmeli.

Hükümetler ise petrolden ziyade doğal enerjilere yönelmeli ve özel teşebbüslere bu konuda teşvik vermeleridir.

Elektrikli otomobil almak isteyen kişilere ise vergi indirimi yapılmalı.