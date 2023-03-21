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Fenerbahçe Beko Armani Milan'a neden yenildi? Dimitris Itoudis'ten flaş itiraf

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık" dedi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:07
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Dimitris Itoudis'ten flaş açıklama

Fenerbahçe Beko Armani Milan'a neden yenildi? Dimitris Itoudis'ten flaş itiraf
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Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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