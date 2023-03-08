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Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv'i zorladı ama yıkamadı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile mücadele etti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:46
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Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv'e kaybetti

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv'i zorladı ama yıkamadı
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Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun 27. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 78-74 kaybetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 26. maçında 10. mağlubiyetini aldı. Koç Dimitris Itoudis’in ekibi, çift maç haftasının ikinci ayağında evinde Barcelona’yı konuk edecek.

Ligdeki 27. maçında 14. kez kazanan ve playoff yarışında olan Maccabi Tel Aviv ise bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes‘le İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel Aviv’de Lorenzo Brown 21 sayı, Wade Baldwin 15 sayı, Roman Sorkin, John DiBartolomeo ve Bonzie Colson 10 sayı, Jarell Martin 9 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da ise Nigel Hayes-Davis 16 sayı, Dyshawn Pierre 15 sayı, Johnathan Motley 12 sayı, Nick Calathes ve Marko Guduric 8 sayı ile oynadı.

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