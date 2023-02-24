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Pierre ve Gududic coştu, Fenerbahçe Beko Partizan'ı deplasmanda vurdu

Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda yenerek THY Avrupa Ligi'nde 15. galibiyetini aldı

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 04:42
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Fenerbahçe Beko'dan Sırbistan'da kritik galibiyet

Pierre ve Gududic coştu, Fenerbahçe Beko Partizan'ı deplasmanda vurdu
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını deplasmanda 97-94 yendi.

Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon 15. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 12. mağlubiyetini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Partizan karşılaşması için üzerinde "Türkiye için el ele" yazılı tişörtlerle ısınan sarı-lacivertli oyuncular, mücadeleye de siyah formayla çıktı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya)

Partizan: Leday 2, Lessort 15, Punter 25, Papapetrou 7, Madar 15, Nunnally 2, Exum 17, Smailagic 9, Avramovic 2, Trifunovic

Fenerbahçe Beko: Hayes 6, Pierre 21, Motley 14, Calathes 3, Wilbekin 15, Guduric 25, Edwards 4, Jekiri 4, Booker 5

1. periyot: 22-22

Devre: 46-47

3. periyot: 69-68

5 faulle oyundan çıkan: 36.32 Punter, 39.55 Madar (Partizan)

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