Fenerbahçe başantrenörü Dimitris Itoudis Zalgris maçına odaklandı

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi Olimpio Milano'ya 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

"RAKİBE ÇOK KOLAY POZİSYONLAR SAĞLADIK"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.