Dinamo Kiev'den Fenerbahçe için skandal açıklama

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya giden Fenerbahçe hakkında skandal bir açıklama yayınladı.

Dinamo Kiev'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'nın en büyük sadisti olan Putin'in maskesini takıp Dinamo'ya karşı ismini haykırınca kulübünüz sessiz kaldı. Şimdi neden böyle olduğu açık. Gazprom'un kan parası her şeyi gölgeledi, şeref ve vicdan yoksunu bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor. Tüm uygar medeniyetler bu katliama karşı birleşmişken kulübünüz terör sponsorlarının kanlı yardımlarını kabul ediyor. Hiçbir şey, UEFA ve FIFA'nın Rus kulüplerini turnuvalardan uzaklaştırırken sizin para için onlarla turneye çıkmanızı haklı çıkaramaz, insani vasıflardan uzak bu katillere gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez. Katillere, Ukrayna topraklarındaki kanlı eylemlerine devam etmeleri için yardım ediyorsunuz. Onların kötülüklerini meşru kılıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok. Sana yazıklar olsun."