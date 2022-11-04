Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Bu maça dair pek çok şeyden, kritik anlar ve dakikalardan, hatta daha da ileri gidip oyun bütünlüğünden; Fenerbahçe ile Dinamo Kiev’in taktiklerinden bahsedebiliriz…

Fakat istesem de bunu tercih edemiyorum. Geceden geriye kalan 3 kelimem var; Jesus, Arda ve resital…

ACIYLA BAŞLADI, SONSUZ SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

Sarı lacivertli camia uzun yıllardır bugünleri bekliyordu. Ancak tek bir isim var ki belki de bugünlerin geleceğini çoktan biliyordu; Jorge Jesus…

“Kişi, kendi kaderini kendisi belirler” derler. Sezon başında göreve geldiğinde sözleşmesine yazdırdığı, “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi” ile gündem olmuştu Jesus. İnsanların kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Kanarya, Devler Ligi ön elemelerinde Dinamo Kiev’e elenecekti.

KADER AĞLARINI ÖRERKEN…

Dinamo Kiev’i ısrarla UEFA Avrupa Ligi grubuna isteyen ve kendine çeken Jesus, bunu ‘başardı’ da…

Fenerbahçe, B Grubu’nda Ukrayna temsilcisi ile tekrar eşleşti ve rakibini Kadıköy’de bu kez mağlup etmeyi başardı.

Rennes tehdidi ise geriye düşülen 2 maçta beraberlik ile aşılacak, zirve koltuğunu paylaşımı son karşılaşmalara kalacaktı.

AKILLARDA TEK BİR SORU…

Polonya’da Dinamo Kiev ile bu akşam oynanacak ve grup liderini belirleyecek maç öncesi akıllarda tek bir soru vardı. “Jesus, Arda Güler’i oynatacak mı?”

Defalarca, “O çok büyük bir yetenek ama daha kendini geliştirmesi gereken noktalar var” diyordu Portekizli hoca genç yeteneği Arda’ya dair…

ŞAPKADAN ARDA’YI ÇIKARDI

Bu akşamki zorlu mücadele gelip çattığında Jorge Jesus kimine göre risk aldı, kendisine göre ise şapkadan Arda’yı çıkardı!

Geçmiş maçlarına oranla daha olgun bir futbol ortaya koyacağı her hâlinden belli olan Arda, ilk yarıda önce ‘bölüm sonu canavarı’ Bushchan’ı mağlup edip Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi. Sonra da 45+2’de kornerden kestiği ortada ‘topu Arao’ya çarptırıp’ asistini yaparak farkın 2’ye çıkmasını sağladı.

LUCESCU DÜŞERKEN…

Fenerbahçe’nin 2022-2023 sezonu başlangıcına kâbus gibi çöken Mircea Lucescu bile çaresiz kaldı bu gece…

Jesus, zamanlama dersi verdi Arda’yı kullanış şekli ve sahaya servis ediş tarzıyla…

Arda da üzerine düşenin fazlasını yapıp takımını zirve tahtına, kendisini de mest edici oyunuyla gönüllerin tahtına taşıdı. Avrupa’da yolun açık olsun Fenerbahçe, kariyerinde yolun hep açık olsun Arda Güler…