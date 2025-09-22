Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA'nın yayınladığı listeye göre Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçını Fransız Futbol Federasyonu hakemi Jerome Brisard yönetecek.



39 yaşındaki FIFA kokartlı hakem 2018 sezonundan bu yana UEFA Avrupa Ligi maçlarında görev alıyor. Brisard şu ana kadar 13 UEFA Avrupa ligi maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi eleme maçı yönetti.

Brisard, geçmişte 2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi elemelerinde Başakşehir- Royal Antwerp maçında da düdük çalmış, dört sarı kart çıkan maç 1-1 berabere noktalanmıştı.

