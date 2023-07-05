Dinlenirken kilo verdiren besinler ortaya çıktı. Göbek yağlarını eritiyor

Mynet’te yer alan habere göre; Yaz sezonu geldi, fazla kilolar birçok kişi için moral bozucu olduğu biliniyor. Bu süreçte kilo verdiren besinler gündeme geldi.

Ünlü doktor Doctor Tax Bhatia; Tarçın ve hindistancevizi yağı karışımının göbek yağlarını erittiğini ve daha hızlı kilo verdiren mucize besinler olduğunu duyurdu.

Bu özel yiyecekler için “dinlenirken daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir” diye ekliyor” sözleri kullanıldı.

TARÇIN

Doktor sabah içeceğinize tarçın eklemenizi öneriyor. Çalışmalar, bir fincan tarçının kan şekeri seviyenizi düşürebileceğini, yağ yakımını artırabileceğini ve iltihaplanmayı yavaşlatabileceğini göstermiştir. Bir çalışma, tarçına kokusunu veren kimyasalın insan yağ hücrelerine nasıl tepki verdiğini inceledi. Yağların, yağın parçalanmasını artıran enzimler oluşturmaya başladığını buldu.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Son ipucu, kahvenize veya çayınıza hindistancevizi yağı eklemek. Hindistan cevizi yağı, yağ yakımıyla bağlantılı küçük kimyasallar içeren başka bir besindir. Özellikle, çalışmaların metabolizmanızı hızlandırdığını gösterdiği çok sayıda yağ asidi içerir. Bununla birlikte, çok fazla hindistancevizi yağı kullanmakla ilişkili sağlık riskleri olabilir. British Heart Foundation, yağın tereyağından yaklaşık üçte bir oranında daha fazla doymuş yağ içerdiğini açıklıyor. Ölçüye dikkat edilmeli.

DİNLENİRKEN KİLO VERİN

Bu özel yiyecekler, "dinlenirken daha fazla kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir" diye ekliyor. Peki, daha fazla yağ yakmak için metabolizmanızı geliştirmek için önerdiği yiyecekler nelerdir? Doktor Bhatia, ister kahve ister çay olsun, sabah demlemenize üç farklı ek besin eklemenizi önerir. "Doğru malzemeleri eklerseniz, sindirimi hazırlayabilir, hücrelerinize enerji verebilir ve sağlıklı metabolizmayı ve hormon seviyelerini destekleyebilirsiniz." diye ekleme yapıyor. Eklemeyi önerdiği besinlerden biri de kollajen peptitleridir.