Şerbetçi otu neye iyi geliyor?

Mide ağrılarına iyi gelen şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti. Şerbetçi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Şerbetçi otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti.

ŞERBETÇİ OTU NEDİR?

Kendirgiller familyasından; yurdumuzda da yetişen tırmanıcı gövdeli, çok yıllık bir otsu bitkidir. Gövde ince ve serttir. Yaprakları uzun saplıdır. Kullanılan kısımları dişi çiçek durumları, çiçekler üzerinde bulunan salgı tüyleri ve köküdür. Çiçeklerin terkibinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler, tanen gibi maddeler vardır.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI

-En bilinen faydası, kadınların göğüslerinde büyüme sağlaması sayılıyor.

-Sindirim sisteminin çalışmasına etki ettiğinden iştah açıcı özellikler gösteriyor.

-Sinir ve stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluk sorunun giderilmesine yardımcı oluyor.

- Vücudu kuvvetlendirir.

-Sinirleri yatıştırır.

-Uyku verir.

-Şehveti azaltır.

-İdrar söktürür.

-Kanı temizler.

-Mide ağrılarını giderir.

-Romatizma ve böbrek taşlarının sebep olduğu şikâyetleri giderir.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Bira imalinde kullanılır.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz. Hormonlar üzerinde ciddi etkileri bulunduğundan günde 1 bardaktan fazlasını içmemeniz ve düzenli olarak 1 ay kadar kullandıktan sonra mutlaka kullanmaya ara vermeniz gerekiyor.

Göğüs büyütme etkisinden faydalanmak isteyenlerse onu daha çok harici olarak kullanıyor. Yani, tıpkı çayını demler gibi şerbetçi otunu kaynar suyun içinde dinlendiriyor ve ardından mutfak robotundan geçirip aynı miktarda bir yağsız kremle karıştırıyor ve göğüs bölgesine uyguluyor. 4-5 saat bu şekilde beklettikten sonra yıkıyor. Ancak bu yöntem, henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil, bizden söylemesi.

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