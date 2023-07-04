Yazın kilo vermeyi engelleyen 3 hata. Uzmanlar açıkladı

Yaz gelince insanların korkulu rüyası olan kiloları vermeyi engelleyen 3 hata belli oldu. Uzmanlardan dikkat çeken kilo çıkışı geldi.

Yazın kilo vermeyi engelleyen 3 hata. Uzmanlar açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Yaz sezonu geldi. İnsanlar deniz ve havuzlara akın etmeye başladı. Havuz ve denizlerse ise fazla kilolar insanların görünüş olarak korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Uzmanlardan dikkat çeken kilo çıkışı geldi. Uzmanlar yaz gelince insanların korkulu rüyası olan kiloları vermeyi engelleyen 3 hatayı açıkladı.

İŞTE O 3 HATA

Uzman Diyetisyen kiloların verilmemesiyle ilgili, “Bunun nedeni yanlış diyetler, serinlemek için dev bardaklarla tüketilen soğuk içecekler ya da bol kremalı kahveler olabilir” sözlerini kullandı.

HIZLI VE KALICI KİLO VERMENİZİ SAĞLAYACAK 10 ALTIN ÖNERİ

-Şok diyetlerden uzak durun

-Kahvaltı yaparak metabolizmanızı hızlandırın

-Öğün atlamadan düzenli beslenin

-Su olmazsa olmaz

-Doğru karbonhidratları seçin

-Lifli beslenin

-Bitki çaylarını alışkanlık haline getirin

-Egzersizi ihmal etmeyin

-Geç saatlerde yemek yemeyin

-Kaliteli uyku uyuyun

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