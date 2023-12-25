Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Dipçik gibi yapacak ot ortaya çıktı
İştahı açarak vücuda dinçlik vermesiyle farekulağı otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneldiği biliniyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmesiyle biliniyor. Bu bitkilerden birinin de farekulağı otu olduğunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İştahı açarak vücuda dinçlik vermesiyle bu ot ortaya çıktı.

FAREKULAĞI OTU NEDİR?

Çiçeklerin dalların ucunda küme halinde görüleceğinin altı çizildi. Yaprakların alt kısmının tüylü olmasıyla biliniyor.

Çuhaçiçeğigiller ailesinden olan bu bitkilerin tohumları kuşlar için besleyici olduğu ifade edildi.

Hoş bir kokuya sahip olan bu bitkilerin çiçekleri beyaz ve mor karışımı bir renkte olduğu bildirildi.

Yazın toplanarak kurutulan bu bitkiler, terpinol, terpinin ve thymol gibi aromatik bileşikler içerdiğinin altı çizildi.

FAREKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Doktor tavsiyesi olmadan asla alınmaması gerektiği önerildi.

Kullanım miktarını aşılmaması tavsiye edildi. Zehirlenmeye neden olabileceği bildirildi.

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